Кахраманмараш, , 10:04 — REGNUM Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить Турции дополнительную группу спасателей для ликвидации последствий землетрясений. Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

МЧС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить в Турцию дополнительную группировку спасателей. В настоящее время идет подготовка сотрудников ведомства к вылету в зону ЧС», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС.

Во вторник, 7 февраля, первая группа российских спасателей МЧС России добралась до зоны проведения спасательных работ в провинции Кахраманмараш, больше всего пострадавшей от землетрясения.

Ранее сообщалось, что самолет Ил-76 МЧС России с гуманитарной помощью вылетел в Иран, пострадавший от серии землетрясений 6 февраля.

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