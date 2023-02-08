В МИД РФ назвали число отказавшихся от гражданства России в 2022 году

Москва, , 10:04 — REGNUM В 2022 году от гражданства России отказались 4306 человек, каких-либо особенных изменений в динамике количества таких обращений не отмечено. Это следует из данных департамента информации и печати МИД РФ, которые 8 февраля приводит РБК.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что это количество стало самым большим за последние три года, так как в 2020 году от гражданства РФ отказались 3877 человек и в 2021 году — 4055 человек. В то же время обращается внимание на то, что в 2019 году от российского гражданства отказались 4356 человек.

«С учётом того, что в 2020–2021 гг. ввиду санитарно-эпидемиологических требований приём посетителей в российских заграничных учреждениях вёлся в ограниченном режиме, особых изменений в динамике количества обращений по вопросу оформления выхода из российского гражданства за рубежом не наблюдается», — говорится в сообщении департамента.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что законопроект, регулирующий условия въезда, выезда и пребывания иностранных граждан в России, должен быть доработан и как можно скорее внесён в Государственную думу.