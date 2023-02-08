Самолёт МЧС России с гуманитарной помощью направился в пострадавший от землетрясения Иран

Москва, , 09:51 — REGNUM Самолёт Ил-76 МЧС России с гуманитарной помощью вылетел в пострадавший от землетрясения Иран. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

МЧС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Самолёт Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта «Жуковский» для доставки гуманитарной помощи в Исламскую Республику Иран», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что специальным бортом МЧС РФ будет доставлено пострадавшим от землетрясения жителям Ирана 35 тонн гуманитарной помощи, в которую входят сахар, мука, растительное масло, палатки, тёплые одеяла, печи и передвижная электростанция.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковый снимок последствий землетрясения в Сирии. Запрос на проведение съёмки поступил от МЧС РФ.

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