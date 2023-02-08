Москва, 8 февраля, 2023, 09:51 — ИА Регнум. Самолёт Ил-76 МЧС России с гуманитарной помощью вылетел в пострадавший от землетрясения Иран. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Самолёт Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта «Жуковский» для доставки гуманитарной помощи в Исламскую Республику Иран», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что специальным бортом МЧС РФ будет доставлено пострадавшим от землетрясения жителям Ирана 35 тонн гуманитарной помощи, в которую входят сахар, мука, растительное масло, палатки, тёплые одеяла, печи и передвижная электростанция.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковый снимок последствий землетрясения в Сирии. Запрос на проведение съёмки поступил от МЧС РФ.