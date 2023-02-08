Количество жертв землетрясения в Турции возросло до 5894 человек
провинция Кахраманмараш , 8 февраля 2023, 09:45 — REGNUM Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что количество погибших в результате землетрясений на юго-востоке государства возросло до 5894 человек.
«На данный момент у нас 5894 погибших, 34 810 раненых», — сообщил Октай в беседе с журналистами в среду, 8 февраля.
Во вторник, 7 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур по жертвам произошедшего в понедельник в провинции Кахраманмараш землетрясения.
Ранее сообщалось, что правительство Ирака направило пострадавшим от мощнейшей серии землетрясений жителям Сирии первую партию гуманитарной помощи.
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