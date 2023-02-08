провинция Кахраманмараш , , 09:45 — REGNUM Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что количество погибших в результате землетрясений на юго-востоке государства возросло до 5894 человек.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На данный момент у нас 5894 погибших, 34 810 раненых», — сообщил Октай в беседе с журналистами в среду, 8 февраля.

Во вторник, 7 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур по жертвам произошедшего в понедельник в провинции Кахраманмараш землетрясения.

Ранее сообщалось, что правительство Ирака направило пострадавшим от мощнейшей серии землетрясений жителям Сирии первую партию гуманитарной помощи.

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