Турция, 8 февраля, 2023, 09:45 — ИА Регнум. Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что количество погибших в результате землетрясений на юго-востоке государства возросло до 5894 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

«На данный момент у нас 5894 погибших, 34 810 раненых», — сообщил Октай в беседе с журналистами в среду, 8 февраля.

Во вторник, 7 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур по жертвам произошедшего в понедельник в провинции Кахраманмараш землетрясения.

Ранее сообщалось, что правительство Ирака направило пострадавшим от мощнейшей серии землетрясений жителям Сирии первую партию гуманитарной помощи.