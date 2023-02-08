В Турции извлекли из-под завалов десятилетнюю девочку через 47 часов после землетрясения

Анкара, , 09:44 — REGNUM В юго-восточной турецкой провинции Адыяман через 47 часов после землетрясения спасатели извлекли из-под завалов десятилетнюю девочку. Об этом 8 февраля сообщает телеканал ТRТ.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что спасённый ребёнок был встречен отцом, и уточняется, что вызволенная из-под завалов девочка после длительного нахождения там обессилена и в данный момент врачи ведут её осмотр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Ирака направило пострадавшим от мощнейшей серии землетрясений жителям Сирии гуманитарную помощь.

Отметим, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля, также оно затронуло территорию Сирии.