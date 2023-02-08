Анкара, 8 февраля, 2023, 09:44 — ИА Регнум. В юго-восточной турецкой провинции Адыяман через 47 часов после землетрясения спасатели извлекли из-под завалов десятилетнюю девочку. Об этом 8 февраля сообщает телеканал ТRТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Отмечается, что спасённый ребёнок был встречен отцом, и уточняется, что вызволенная из-под завалов девочка после длительного нахождения там обессилена и в данный момент врачи ведут её осмотр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Ирака направило пострадавшим от мощнейшей серии землетрясений жителям Сирии гуманитарную помощь.

Отметим, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля, также оно затронуло территорию Сирии.