Ракета «воздух-РЛС» с новой головной частью показала высокую эффективность в ходе СВО

Москва, , 09:36 — REGNUM Высочайшая эффективность была показана благодаря новой универсальной головной части авиационной ракетой класса «воздух — РЛС», созданной корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ)», во время её применения в зоне специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Об этом 8 февраля рассказал источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Российская ракета. производства корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Василий Иванов © ИА REGNUM

«Новейшую ракету класса «воздух — РЛС» снабдили новейшей универсальной головной частью, способной работать по всем видам целей», — приводит его слова ТАСС.

Также источник указал на успешность применения этого вида ракет в зоне спецоперации, и добавил, что у предыдущих ракет этого класса имелось три разных головных части, применявшихся в зависимости от предполагаемой цели.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ряд программ в сфере беспилотников разработан и реализуется в России.