Москва, 8 февраля, 2023, 09:36 — ИА Регнум. Высочайшая эффективность была показана благодаря новой универсальной головной части авиационной ракетой класса «воздух — РЛС», созданной в корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ)», во время её применения в зоне специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Об этом 8 февраля рассказал источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Василий Иванов ИА REGNUM Российская ракета. производства корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

«Новейшую ракету класса «воздух — РЛС» снабдили новейшей универсальной головной частью, способной работать по всем видам целей», — приводит его слова ТАСС.

Также источник указал на успешность применения этого вида ракет в зоне спецоперации и добавил, что у предыдущих ракет этого класса имелось три разные головных части, применявшихся в зависимости от предполагаемой цели.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ряд программ в сфере беспилотников разработан и реализуется в России.