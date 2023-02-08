Захарова обвинила Борреля в «дипломатическом преследовании» МИД РФ в Африке
Москва, 8 февраля 2023, 09:31 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова обвинила главу внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля в «дипломатии преследования» в отношении делегации МИД РФ в Африке.
«Буквально по пятам, по каждому шагу Евросоюз, НАТО и Соединенные Штаты Америки, но в первую очередь Боррель… просто действительно преследуют российскую делегацию в информационном плане, да и потом уже в практическом», — цитирует Захарову радио Sputnik 8 февраля.
Также представитель внешнеполитического ведомства отметила, что российская сторона успешно справляется со своими задачами и целями во внешней политике.
Во вторник, 7 февраля, в глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Жозепа Борреля, критиковавшего российское присутствие в Африке, в расистских взглядах
Ранее сообщалось, что Сергей Лавров с официальным визитом прибыл в Мавританию для проведения переговоров с президентом страны Мухаммедом ульд аш-Шейх аль-Газуаина и и министром иностранных дел Мохаммедом Салем Ульд Мезугом.
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