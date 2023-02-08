Москва, 8 февраля, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова обвинила главу внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля в «дипломатии преследования» в отношении делегации МИД РФ в Африке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Буквально по пятам, по каждому шагу Евросоюз, НАТО и Соединенные Штаты Америки, но в первую очередь Боррель… просто действительно преследуют российскую делегацию в информационном плане, да и потом уже в практическом», — цитирует Захарову радио Sputnik 8 февраля.

Также представитель внешнеполитического ведомства отметила, что российская сторона успешно справляется со своими задачами и целями во внешней политике.

Во вторник, 7 февраля, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Жозепа Борреля, критиковавшего российское присутствие в Африке, в расистских взглядах.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров с официальным визитом прибыл в Мавританию для проведения переговоров с президентом страны Мухаммедом ульд аш-Шейхом аль-Газуани и министром иностранных дел Мохаммедом Салем Ульд Мезугом.