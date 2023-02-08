Луганск, , 09:24 — REGNUM Случаев небоевых потерь в рядах ВСУ за прошедший месяц стало больше на 25%, написал 8 февраля военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Отметив, что в зоне проведения российскими войсками спецоперации морально-психологическое состояние личного состава ВСУ «продолжает снижаться», Марочко уточнил:

«По полученной информации, за прошедший месяц в рядах украинских боевиков на 25% увеличились случаи небоевых потерь личного состава».

Он пояснил, что в украинской армии нарастает число самоубийств, ДТП, совершённых в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также небоевые потери связаны зачастую с неуставными взаимоотношениями и с убийствами в ходе конфликтов.

Читайте ранее в этом сюжете: В госпитали ВСУ массово поступают солдаты с пневмонией и обморожениями