В Харькове ракетным ударом поражён авиазавод, производящий беспилотники для ВСУ — «Русская весна»

Харьков, Украина, , 09:07 — REGNUM Авиазавод в Харькове, занимающийся в числе прочего производством беспилотников для вооружённых формирований Украины, поражён в ночь на 8 февраля ракетным ударом. Об этом 8 февраля сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на источники.

Авиазавод в Харькове

«Ракетным ударом в Харькове поражён авиазавод, на котором в том числе делают беспилотники для ВСУ», — говорится в сообщении.

Также указывается, что прокиевские местные власти сообщили о прилёте в промышленный объект в Киевском районе Харькова, в котором и располагается названное промышленное предприятие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков написал, что на данный момент в США намечается разрыв между интересами правящей верхушки и интересами американской нации, противоречащими фактическому участию в конфликте на территории Украины.

Отметим, в Минобороны пока не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на захваченной режимом Киева территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.