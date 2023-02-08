Президент США Байден: спецоперация на Украине стала «испытанием на века» для США и всего мира

Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Весьма любопытную характеристику специальной военной операции (СВО) на Украине обнародовал в ежегодном обращении к Конгрессу США хозяин Белого дома Джозеф Байден. По его словам, СВО стала «испытанием на века» для США и для мира. Американский лидер подчеркнул также, что будет продолжать оказывать помощь Киеву «столько, сколько нужно», и позволил себе и некоторые другие откровения. Байден заявил, к примеру, что США объединили НАТО и создали глобальную коалицию для противодействия российской спецоперации на Украине.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Но общественность уже давно сомневается в адекватности Байдена.

«Самой запоминающейся фигурой во время ежегодного послания Байдена, безусловно, стала Марджори Тейлор Грин, явившаяся с белым воздушным шариком — почти точной уменьшенной копией мирного китайского шара, так жестоко уничтоженного американской военщиной», — считает политолог Владимир Корнилов.

Судя по видеозаписи, когда президент США попытался дискутировать с республиканцами о налогах, экономике, долгах и социалке, его конкретно освистали. Республиканцы в ответ заявили, что Байден подвёл страну и разделил её на два лагеря: нормальных и сумасшедших.

Актер Терренс Уильямс написал в соцсети, что политики с флагами Украины во время обращения президента США к Конгрессу вызывают отвращение.

Поведение Байдена прокомментировал в социальных сетях экс-глава Белого дома Дональд Трамп: «Он выглядит очень злым, кричит в микрофон как раз в тот момент, когда пытается призвать к единению. Может быть, кому-то стоит подняться на трибуну, хлопнуть его по плечу и сказать: «Остынь!»

«На данный момент в США намечается разрыв между интересами правящей верхушки и интересами американской нации, противоречащими фактическому участию в конфликте на территории Украины», — считает сенатор Алексей Пушков.

По его словам, ещё шесть месяцев назад такая важная американская газета, как The New York Times, не могла опубликовать статью с критикой Вашингтона о том, что США «заменяют Украину в качестве основного противника России на поле боя».

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Согласно совместному опросу Reuters и Ipsos, политику президента США одобряют только 41% граждан США. 65% американцев считают, что страна движется в неверном направлении. Тем не менее ожидается, что в 2024 году Байден вновь примет участие в борьбе за президентское кресло. И это при том, что испытание века Америка проходит совсем не так, как хочется Байдену. Минторг США по итогам 2022 года сообщил о рекордном дефиците торгового баланса страны. Отмечается, что Соединённые Штаты в прошлом году уменьшили объём торговли с Мексикой, Канадой, Индией, Южной Кореей, Вьетнамом и Тайванем.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине стартовала 350 дней назад. Её главная задача — демилитаризация, денацификация, защита российских территорий (Донбасса, Херсонщины и Запорожья) от современного фашизма. Выступая с ежегодным обращением к Конгрессу США, президент Джо Байден назвал ввод войск России на Украину «испытанием на века» для США и мира. По его словам, США объединили НАТО и выстроили коалицию для противодействия российской спецоперации.

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