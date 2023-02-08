Мелитополь, , 09:12 — REGNUM Линию фронта нужно отодвинуть на 150 километров вглубь Украины, заявил 8 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Комментируя готовящиеся поставки американцами Киеву дальнобойных снарядов GLSDB и ракет большой дальности для HIMARS, Рогов сказал, что бомбы GLSDB могут ударить по объекту, который находится на расстоянии 150 км.

Он призвал не ждать, пока ВСУ начнут наносить удары по находящимся в тылу городам, и жёстко отодвигать линию боевого соприкосновения.

«Сегодня актуальным является вопрос отодвигания линии фронта вглубь территории постукраинского пространства, подконтрольного режиму Зеленского, на 150 километров», — цитирует Рогова РИА Новости.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пентагоне заявили, что целью вооружения Киева ракетами GLSDB являются потенциальные удары по Крыму.

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