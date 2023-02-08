Пушков заявил, что США изменили своё отношение к «фактическому участию» в конфликте на Украине

Москва, , 08:57 — REGNUM На данный момент в США намечается разрыв между интересами правящей верхушки и интересами американской нации, противоречащими фактическому участию в конфликте на территории Украины. Об этом 8 февраля написал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Алексей Пушков © Илья Питалев/РИА Новости

«Очень постепенно, но всё более заметно меняется отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине», — отметил он в своём сообщении.

Также Пушков указал, что ещё шесть месяцев назад такая важная американская газета, как The New York Times, не могла опубликовать статью с критикой Вашингтона о том, что США «заменяют Украину в качестве основного противника России на поле боя», что, по его словам, является важным феноменом.

«Как и в случае с войной в Ираке (хотя прямых параллелей здесь нет), намечается — пока только намечается — разрыв между интересами правящей верхушки США и подлинными интересами американской нации, которым объективно противоречит участие в этом конфликте», — уточнил российский сенатор.

При этом он добавил, что эскалация конфронтации с Россией, в отличие от ситуации с Ираком, является для США прямой опасностью и потому такое «глубинное противоречие начинает прокладывать себе дорогу» в политике Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что киевский режим настолько отчаялся, что уже мобилизует в свою армию подростков, однако в США не хотят признавать очевидного.