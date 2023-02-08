Гавана, , 08:42 — REGNUM На территории столицы Кубы — Гаваны — была выявлена вспышка птичьего гриппа. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба кубинского министерства сельского хозяйства.

«О наличии птичьего гриппа официально объявлено Всемирной организации по охране здоровья животных после обнаружения вируса у диких птиц, принадлежащих зоологическому саду Гаваны», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ввиду этого были приняты необходимые меры санитарного характера, включая карантин и временное закрытие зоосада до их завершения.

Кроме того, жителям островного государства рекомендуется немедленно уведомлять ветеринарную службу о случаях гибели домашних или диких птиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января стало известно, что примерно три тысячи уток будут уничтожены в японской префектуре Сайтама (регион Канто) из-за вспышки птичьего гриппа на птицеферме в городе Гёда.