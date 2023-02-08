Луганск, 8 февраля, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Массовое поступление в госпитали ВСУ пациентов с запущенными формами пневмонии и гайморита фиксируется в последнее время, написал 8 февраля военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press Солдат ВСУ

По его данным, всплеск острых респираторных заболеваний в рядах ВСУ наблюдается как из-за холодов, так и из-за плохих бытовых условий. У многих эти болезни перешли в хроническую форму.

Марочко рассказал, что в полевые госпитали ВСУ и больницы на оккупированной Украиной части ДНР с начала этой недели «в массовом порядке начали поступать военнослужащие с запущенными формами отитов, гайморитов и пневмоний».

Андрей Марочко «Также вновь появились пациенты с тяжёлыми стадиями обморожений, которые привели к ампутациям конечностей».

Он добавил, что известно о пяти пациентах, поступивших из рядов ВСУ, которым произвели экзартикуляцию, причём одна операция привела к летальному исходу.