Потери ВСУ на сватовско-кременском направлении за сутки составили 200 человек

Луганск, , 09:07 — REGNUM Две сотни человек — такие потери за сутки зафиксированы у ВСУ на сватово-кременском направлении, заявил 8 февраля военный эксперт Андрей Марочко в эфире «СОЛОВЬЁВ LIVE».

Солдат ВС России на передовой © Сергей Аверин/РИА Новости

«Только за истекшие сутки безвозвратные потери противника на участке Сватово — Кременная составили порядка 200 военнослужащих», — заявил Марочко.

По его словам, потери ВСУ, по данным российской разведки, зафиксированы в пяти подразделениях (14-я, 92-я, 25-я, 81-я и 95-я бригады). Ещё есть информация о том, что 30 боевиков пропали без вести в 103-й бригаде территориальной обороны ВСУ.