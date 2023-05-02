Луганск, 8 февраля, 2023, 09:07 — ИА Регнум. Две сотни человек — такие потери за сутки зафиксированы у ВСУ на сватово-кременском направлении, заявил 8 февраля военный эксперт Андрей Марочко в эфире «СОЛОВЬЁВ LIVE».

Сергей Аверин/РИА Новости Солдат ВС России на передовой

«Только за истекшие сутки безвозвратные потери противника на участке Сватово — Кременная составили порядка 200 военнослужащих», — заявил Марочко.

По его словам, потери ВСУ, по данным российской разведки, зафиксированы в пяти подразделениях (14-я, 92-я, 25-я, 81-я и 95-я бригады). Ещё есть информация о том, что 30 боевиков пропали без вести в 103-й бригаде территориальной обороны ВСУ.