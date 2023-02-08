Историк Хатчинсон заявил, что речь Байдена перед Конгрессом США не будет иметь никакого эффекта

Вашингтон, , 08:25 — REGNUM Никакого реального эффекта не произведёт недавняя речь президента США Джо Байдена перед Конгрессом, хотя лояльные американской Демпартии СМИ будут пытаться придать ей значимость. Такое мнение 8 февраля высказал историк экономики и финансовый аналитик Мартин Хатчинсон.

Ежегодное обращение президента США Джо Байдена к Конгрессу © Стрингер/РИА Новости

«Речь [Байдена] не будет иметь никакого эффекта, хотя чирлидеры в СМИ пытаются добиться того, чтобы он был», — приводит РИА Новости его слова в ответ на просьбу прокомментировать речь президента США перед Конгрессом.

Также историк отметил, что даже речи бывшего американского лидера Дональда Трампа не оказывали сильного влияния на ситуацию, и уточнил, что, по его мнению, это было риторическое выступление, которое, очевидно, является сильным только «по стандартам самого Байдена».

«Президент (США) произносит речь так же, как собака стоит на задних лапах: дело не в том, что это делается хорошо, а в том, что это происходит вообще», — заключил Хатчинсон.

Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля телеканал Fox News сообщил, что президент США Джо Байден существенно преувеличил количество созданных в США рабочих мест.