Николаев, Украина, , 08:16 — REGNUM В одном из моргов украинского города Николаева тела солдат «пускают на органы», заявил 8 февраля активист местного подполья.

Солдат ВСУ © Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Он рассказал, что «аккуратно выпотрошенные трупы солдат без признаков ранения» были обнаружены в городском морге, расположенном на улице Володарского.

«Сами понимаете — уже начали бойцов без ранений сразу на органы пускать», — цитирует представителя подполья РИА Новости.

По словам подпольщика, солдат, которых мобилизуют в Николаеве, не учитывают «ни в каких реестрах и списках».

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