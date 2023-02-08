Николаев, Украина, 8 февраля, 2023, 08:16 — ИА Регнум. В одном из моргов украинского города Николаева тела солдат «пускают на органы», заявил 8 февраля активист местного подполья.

Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press Солдат ВСУ

Он рассказал, что «аккуратно выпотрошенные трупы солдат без признаков ранения» были обнаружены в городском морге, расположенном на улице Володарского.

«Сами понимаете — уже начали бойцов без ранений сразу на органы пускать», — цитирует представителя подполья РИА Новости.

По словам подпольщика, солдат, которых мобилизуют в Николаеве, не учитывают «ни в каких реестрах и списках».