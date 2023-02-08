Nikkei: из-за сокращения Индонезией экспорта пальмового масла цены на него вырастут

Токио, , 08:15 — REGNUM В 2023 году Индонезия, являющаяся самым крупным производителем пальмового масла, намерена сократить экспорт этого продукта на 20% в сравнении с уровнем 2022 года. Об этом 8 февраля сообщает японская экономическая газета Nikkei.

Масличная пальма (сс) Tatters

Отмечается, что такое снижение экспорта этого сырья для пищевой и парфюмерной промышленности обусловлено желанием индонезийских властей увеличить долю пальмового масла, добавляемого в дизельное топливо.

Также указывается, что теперь в указанный вид топлива будет добавляться не 30% а 35% пальмового масла, и это связано с желанием Индонезии снизить свою зависимость от импорта нефти и уменьшить объём выбрасываемых парниковых газов в атмосферу. При этом добавляется, что в дальнейшем доля пальмового масла в дизельном топливе в Индонезии будет составлять 40%.

Кроме того, уточняется, что второй после Индонезии по объёму экспорту этого продукта является Малайзия, которая из-за плохих погодных условий может в 2023 году также сократить поставки пальмового масла на мировой рынок.

В то же время, по мнению издания, так как на долю указанных двух стран приходится 90% мирового производства пальмового масла, цены на этот продукт в мире могут вырасти, что станет причиной ещё большей неустойчивости на мировом рынке продовольствия.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля стало известно, что американская компания Bunge, являющаяся одним из крупнейших агротрейдеров в мире, продала свой бизнес по переработке масличных культур на территории России.