Экс-советник главы Пентагона назвал киевский режим «отчаявшимся» в преддверии краха

Вашингтон, , 08:02 — REGNUM Киевский режим настолько отчаялся, что уже мобилизует в свою армию подростков, однако в США не хотят признавать очевидного. Такое заявление сделал 7 февраля экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке BMG-2048

Макгрегор указал на огромное количество видеоматериалов и фотографий реальной мобилизационной обстановки на Украине. Среди них есть фотографии военнослужащих ВСУ, которым на вид не более 15-16 лет. По мнению Макгрегора, это обстоятельство говорит о том, что среди мужчин, которые остались в стране, не все в состоянии участвовать в боевых действиях. Часть мужчин — преклонного возраста, часть — ещё дети. Как поясняет Макгрегор, если Киев начал мобилизацию этих групп людей, то можно сделать вывод о том, что режим в отчаянии и подходит к концу.

При этом Макгрегор уточнил, что ни один из политиков в США, принимающих сколько-нибудь важные решения, не признаёт факта краха киевского режима. Данный вопрос успешно замалчивается.

«Как мы к этому пришли? У нас было 40 лет холодной войны, под конец которой распался Советский Союз, а мы вышли, если не победителями, то хотя бы здоровыми и процветающими, мы избежали глобальной войны, это было нашей целью на протяжении 40 лет. Но всего за один год мы потерпели поражение в прокси-войне на Украине и, более того, теперь мы на пороге потенциального конфликта с Россией, чего мы пытались избежать многие годы. Это нехорошо. Мы не признаем своей ошибки, никто не скажет, что был неправ», — прокомментировал Макгрегор.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению экс-советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, конфликт на Украине несёт угрозу для существования блока НАТО.

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