Донецк, 8 февраля, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Несколько районов Донецка, а также Амвросиевка и Горловка в ночь на 8 февраля были обстреляны вооружёнными формированиями Украины. Об этом 8 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Сергей Батурин/РИА Новости Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ

Уточняется, что обстрел Киевского района Донецка со стороны украинских войск был зафиксирован в 00:17 (совпадает с мск) и во время него по городу был выпущен один снаряд калибра 155 мм.

Также указывается, что в 00:20 ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка, в 00:25 — три ракеты из РСЗО HIMARS по Амвросиевке, в 00:35 четыре снаряда калибра 155 мм по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка и в 02:00 — шесть снарядов калибра 155 мм по Горловке.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из РСЗО HIMARS село Покровское в Луганской Народной Республике.