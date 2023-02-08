Министр внутренних дел Южной Кореи может лишиться своей должности

Сеул, , 08:03 — REGNUM Южнокорейский парламент на своём ближайшем заседании рассмотрит вопрос о вынесении импичмента главе МВД страны, сообщает 8 февраля агентство Рёнхап.

Ли Сан Мин mois.go.kr

Предложение об импичменте было внесено оппозиционными партиями. Депутаты-оппозиционеры считают, что министр Ли Сан Мин не имеет занимать свой пост после случившейся в сеульском районе Итхэвон трагедии.

Если предложение будет поставлено на голосование, то оно обязательно пройдет, поскольку оппозиция имеет большинство мест в парламенте. Внесение вопроса об импичменте требует согласия одной трети членов парламента, а для объявления импичмента — одобрения половины законодателей.

В случае вынесения импичмента решение будет передано на окончательное утверждение в Конституционный суд страны.

Напомним, что 29 октября 2022 года в результате давки в Итхэвоне погибло 159 человек.

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