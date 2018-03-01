8 Февраля
 
8:07

Небензя: накачка западным оружием не приведёт Украину к миру

Россия не видит не видит готовности к конструктивному взаимодействию со стороны Запада и властей Украины, заявил 7 февраля на пресс-конференции постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

8:06

Германия одобрила поставку Киеву 178 танков Leopard 1 — Spiegel

Федеральное правительство Германии одобрило поставку киевскому режиму 178 танков Leopard 1.

8:05

Секретарь СНБО Украины призвал атаковать объекты на территории России

Киев должен наносить удары по объектам на территории России, которые якобы наносят ущерб украинской стороне, заявил в интервью агентству Reuters секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

8:04

Байден в послании к Конгрессу обещал поддерживать Украину

Глава Белого дома отметил, что США объединили НАТО и выстроили коалицию для противодействия российской спецоперации, которую политик назвал «испытанием на века» для США и для всего мира.

8:02

Минобороны РФ: на херсонском направлении в результате систематического огневого воздействия артиллерии по скоплениям живой силы и техники противника за сутки (6 февраля - прим. ИА REGNUM) уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, самоходная гаубица «Акация», а также склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Тараса Шевченко Херсонской области.

8:01

За минувшие сутки, 7 февраля, на Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ, а также наступательных действий штурмовых отрядов «Южной» группировки войск за сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица «МСТА-Б».