Донецк, 8 февраля, 2023, 21:59 — ИА Регнум. Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается уже 350 дней. О переброске с запада Украины в Донбасс дополнительных войск известил 7 февраля заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. По его словам, невзирая на это, ситуация в зоне боевых действий складывается «очень хорошо» для российских войск.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

СВО удостоилась любопытной оценки американского президента Джозефа Байдена, который в ежегодном обращении к Конгрессу назвал её «испытанием века» для США и для всего мира. Но мировая общественность всё больше сомневается в искренности слов американского лидера о желании помогать Киеву «столько, сколько нужно».

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Обозреватель турецкого издания Milliyet Тунджа Бенгин прямо пишет о том, что власти США впутали НАТО в конфликт на Украине для получения прибыли от продажи вооружений. По его словам, действия США продолжают вовлекать Европу в противотечение с Россией.

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Очередное свидетельство тому — одобрение Федерального правительства Германии поставки киевскому режиму 178 танков Leopard 1. Причем, часть техники планируется отправить на Украину ближайшим летом.

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Украинские власти уже потирают руки: секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев должен наносить удары по объектам на территории России.

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Но российские войска продолжают наступление по нескольким направлениям. Они успешно перемалывают всё поставляемое Украине вооружение и технику как на маршрутах доставки, так и на боевых позициях, известил 7 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, только за январь 2023 года ВСУ (Вооруженные силы Украины) потеряли более 6,5 тыс. военнослужащих, 26 самолетов, семь вертолетов, 341 танк.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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