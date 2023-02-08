Тайбэй, 8 февраля 2023, 07:49 — REGNUM Испытания новейшей крылатой ракеты, имеющей дальность полета около 1,2 тыс. км, прошли на Тайване, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Ракета
Ракета
(сс) geralt

Ее разработал Чжуншаньский институт науки и технологий. Пуск ракеты был произведен утром 7 февраля с базы Цзюпэн в тайваньском уезде Пиндун.

Журналисты предположили, речь идет о ракете Hsiung Feng класса «земля — земля». В издании отметили, дальность полета снаряда позволяет наносить удары по городам в Китае, в том числе по Уханю и Циндао, которые находятся в центральной части страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля глава Чжуншаньского института науки и технологий Ци Липин заявил, что Тайвань решил привлечь частные компании для ускорения производства военных беспилотников.

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