Тайбэй, 8 февраля, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Испытания новейшей крылатой ракеты, имеющей дальность полета около 1,2 тыс. км, прошли на Тайване, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

(сс) geralt Ракета

Ее разработал Чжуншаньский институт науки и технологий. Пуск ракеты был произведен утром 7 февраля с базы Цзюпэн в тайваньском уезде Пиндун.

Журналисты предположили, речь идет о ракете Hsiung Feng класса «земля — земля». В издании отметили, дальность полета снаряда позволяет наносить удары по городам в Китае, в том числе по Уханю и Циндао, которые находятся в центральной части страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля глава Чжуншаньского института науки и технологий Ци Липин заявил, что Тайвань решил привлечь частные компании для ускорения производства военных беспилотников.