В США возмутились засильем украинских флагов во время обращения Байдена к Конгрессу

Вашингтон, , 07:30 — REGNUM Американские политики с украинскими флагами на выступлении президента США Джозефа Байдена перед Конгрессом. Такое заявление сделал 8 февраля американский актёр Терренс Уильямс в своём Twitter.

США и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Отвратительно видеть, что на американских политиках больше украинских флагов, чем американских, во время ежегодного обращения к Конгрессу», — написал Уильямс и задал вопрос, чьи интересы на самом деле представляют эти политики: США или всё-таки Украины.

Аналогичный вопрос задал и конгрессмен Трой Нельс, отметивший, что у представителей Демократической партии, присутствовавших на обращении Байдена к Конгрессу, украинских флагов больше, чем американских.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден в своём обращении к Конгрессу заявил о единстве политических сил США в противодействии российской спецоперации и в поддержке Украины.

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