Вашингтон, 8 февраля, 2023, 07:30 — ИА Регнум. Американские политики с украинскими флагами на выступлении президента США Джозефа Байдена перед Конгрессом. Такое заявление сделал 8 февраля американский актёр Терренс Уильямс в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

«Отвратительно видеть, что на американских политиках больше украинских флагов, чем американских, во время ежегодного обращения к Конгрессу», — написал Уильямс и задал вопрос, чьи интересы на самом деле представляют эти политики: США или всё-таки Украины.

Аналогичный вопрос задал и конгрессмен Трой Нельс, отметивший, что у представителей Демократической партии, присутствовавших на обращении Байдена к Конгрессу, украинских флагов больше, чем американских.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден в своём обращении к Конгрессу заявил о единстве политических сил США в противодействии российской спецоперации и в поддержке Украины.