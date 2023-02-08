Минобороны России обнародовало кадры боевой работы расчетов беспилотников «Орлан 10»

Москва, , 07:30 — REGNUM Расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-10» выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции России. Видеозапись работы этих беспилотников опубликована 8 февраля в телеграм-канале Министерства обороны РФ.

БПЛА «Орлан-10» (с) ИА REGNUM

Основными боевыми задачами таких расчетов являются воздушная разведка, выявление вражеских позиций и корректирование ударных средств. Начальник группы Роман рассказ подробности работы расчета с другими подразделениями.

«С артиллерией взаимодействие в основном происходит по спутниковой связи военной. Мы, то есть, находим какие-то цели, снимаем координаты и передаем артиллерии, и при этом мы непосредственно контролируем поражение цели. То есть выстрел — мы даем поправки — север, юг, куда нужно отклонить прицел. Если они попадают — мы говорим, что цель поражена», — заявил он.

Боевая работа расчета БЛА «Орлан 10». Министерство обороны России.

Военнослужащий отметил, что «Орлан-10» оснащен камерой, позволяющей следить за целями, отдаленными на 10 км. Применение этих БПЛА помогает российским военным постоянно фиксировать и транслировать изображения с расположением позиций ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января Министерство обороны России распространило информацию о том, что российские военнослужащие, используя «Орлан-10», научились определять расположение иностранных наемников по номерам их мобильных телефонов.