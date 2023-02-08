Fox News обвинил Байдена во лжи, касающейся успехов в создании новых рабочих мест

Вашингтон, , 07:31 — REGNUM Президент США Джо Байден существенно преувеличил количество созданных в США рабочих мест, сообщает 7 февраля телеканал Fox News.

Джо Байден Иван Шилов (c) ИА REGNUM

В своём обращении к Конгрессу Байден заявил об огромных успехах в создании новых рабочих мест.

«Два года назад наша экономика пошатнулась. Сегодня… мы создали рекордные 12 миллионов новых рабочих мест, больше рабочих мест, созданных за два года, чем любой президент когда-либо создавал за четыре года», — сказал Байден.

Кроме того, Байден заявил о создании 800 тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест в промышленности, что является самым быстрым ростом за последние 40 лет.

«Где написано, что Америка не может снова стать мировым лидером в производстве?» — патетически спросил президент.

Однако данные Бюро статистики труда США сильно расходятся с цифрами, объявленными Байденом.

Так, экономика при Байдене фактически добавила 2,7 миллиона рабочих мест. Остальные примерно 9 миллионов рабочих мест были потеряны во время пандемии COVID-19, когда экономика США понесла огромные потери.

И вместо 800 000 рабочих мест в промышленности с тех пор, как Байден вступил в должность президента, в действительности было создано всего лишь 214 000 рабочих мест.

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