Байден рассказал об успехах США в наращивании влияния в мире для победы в конкуренции с Китаем

Вашингтон, , 07:07 — REGNUM Тенденцию к утрате влияния в мире удалось переломить США и сейчас Америка находится в самой сильной за десятилетия позиции, чтобы успешно конкурентную борьбу с Китаем или любой другой страной мира. Такое заявление сделал 8 февраля президент США Джозеф Байден в своём обращении к Конгрессу.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прежде чем я стал президентом, шли разговоры о том, как Китайская Народная Республика наращивает свою мощь в мире, а Америка ее теряет. Сейчас это не так», — указал американский лидер.

По словам Байдена, на сегодняшний день США находятся в самой сильной позиции за десятилетия, чтобы суметь добиться победы в конкурентной борьбе с Китаем, или с любой иной державой мира. При этом Байден дал понять, что Вашингтон стремится не к конфликту, а к конкуренции с Пекином и призвал американцев сплотиться, чтобы выиграть в этом соперничестве.

Глава Белого дома указал, что США готовы работать с Китаем в любой сфере, которая позволит продвинуть американские интересы и может стать полезным миру.

«Но не стоит заблуждаться. Как мы дали ясно понять на прошлой неделе, если Китай будет угрожать нашему суверенитету, мы будем действовать для защиты нашей страны. Так мы и поступили», — добавил американский лидер, имея в виду инцидент с китайским аэростатом. китайским аэростатом.

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