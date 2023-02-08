Япония не будет вносить изменений в свою политику в отношении Южных Курил

Токио, , 07:13 — REGNUM Японское правительство не намерено менять свою позицию в отношении так называемых «Северных территорий», сообщает 8 февраля ТАСС.

Фумио Кисида japan.kantei.go.jp

Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида, выступая в парламенте Японии.

«Текущая базовая позиция японского правительства — указать на принадлежность четырёх островов, а затем продолжить переговоры о заключении мирного договора. И мы осознаем, что эта базовая позиция по указанию принадлежности четырех островов впредь не изменится», — сказал Кисида.

Он также в очередной раз повторил, что японская сторона намерена продолжить переговоры с российской стороной на основе всех достигнутых к настоящему времени договоренностей.

Напомним, что Япония не признаёт российской принадлежности южно-курильских островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

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