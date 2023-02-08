Токио, 8 февраля, 2023, 07:13 — ИА Регнум. Японское правительство не намерено менять свою позицию в отношении так называемых северных территорий, сообщает 8 февраля ТАСС.

japan.kantei.go.jp Фумио Кисида

Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида, выступая в парламенте Японии.

«Текущая базовая позиция японского правительства — указать на принадлежность четырёх островов, а затем продолжить переговоры о заключении мирного договора. И мы осознаем, что эта базовая позиция по указанию принадлежности четырех островов впредь не изменится», — сказал Кисида.

Он также в очередной раз повторил, что японская сторона намерена продолжить переговоры с российской стороной на основе всех достигнутых к настоящему времени договоренностей.

Напомним, что Япония не признаёт российской принадлежности южнокурильских островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.