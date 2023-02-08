Вашингтон, 8 февраля, 2023, 07:01 — ИА Регнум. Телефонный разговор американского госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы состоялся 7 февраля и был посвящен оказанию военной помощи Киеву, сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Кроме того, главы ведомств обсудили сотрудничество Соединенных Штатов и Украины в экономической сфере в условиях специальной военной операции России. Блинкен отметил, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев.

Он напомнил, что недавно США оказали Украине «дополнительную помощь в сфере безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля американский президент Джо Байден раскрыл причину, почему он отказался передавать Киеву истребители F-16.