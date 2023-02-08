Байден заявил о готовности США работать с Китаем, но предупредил об ответе на посягательства Пекина

Вашингтон, , 06:45 — REGNUM Власти США будут действовать в интересах национальной безопасности, если Китай решится угрожать суверенитету Соединенных Штатов, заявил американский президент Джо Байден 7 февраля в ходе ежегодного обращения к Конгрессу США.

Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что именно так Вашингтон поступил несколько дней назад.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля военные США по поручению Джо Байдена сбили китайский аэростат, который более суток находился в воздушном американском пространстве. Сын Дональда Трампа Дональд Трамп — младший после уничтожения аэростата высмеял Джо Байдена, назвав его «Джо Цзы».

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