Вашингтон, 8 февраля, 2023, 06:45 — ИА Регнум. Власти США будут действовать в интересах национальной безопасности, если Китай решится угрожать суверенитету Соединенных Штатов, заявил американский президент Джо Байден 7 февраля в ходе ежегодного обращения к Конгрессу США.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Он отметил, что именно так Вашингтон поступил несколько дней назад.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля военные США по поручению Джо Байдена сбили китайский аэростат, который более суток находился в воздушном пространстве страны. Сын Дональда Трампа Дональд Трамп — младший после уничтожения аэростата высмеял Джо Байдена, назвав его «Джо Цзы».