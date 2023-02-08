Новая коррупционная схема уклонения от призыва создана на Украине

Киев, , 06:47 — REGNUM На Украине создана новая коррупционная схема, позволяющая уклоняться от призыва в ряды ВСУ, сообщает 8 февраля РИА Новости.

Доллары Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Согласно этой схеме потенциальный призывник платит украинскому военному комиссару взятку в размере $10 000. Получив деньги, военком включает взяткодателя в волонтёрскую организацию, действующую при каждом Центре комплектования и социальной поддержки ВСУ (бывших военкоматах).

Затем каждый записанный в ряды волонтёров обязан собирать через соцсети собирать пожертвования граждан в пользу армии. После чего, от 5% до 10% собранной суммы должна уплачиваться коррумпированному военкому в качестве регулярной дани.

Напомним, что 19 февраля на Украине вступает в силу очередное продление военного положения и всеобщей мобилизации.

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