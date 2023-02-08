Киев, 8 февраля, 2023, 06:47 — ИА Регнум. На Украине создана новая коррупционная схема, позволяющая уклоняться от призыва в ряды ВСУ, сообщает 8 февраля РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Согласно этой схеме, потенциальный призывник платит украинскому военному комиссару взятку в размере $10 000. Получив деньги, военком включает взяткодателя в волонтёрскую организацию, действующую при каждом Центре комплектования и социальной поддержки ВСУ (бывших военкоматах).

Затем каждый записанный в ряды волонтёров обязан собирать через соцсети пожертвования граждан в пользу армии. После чего от 5% до 10% собранной суммы должна уплачиваться коррумпированному военкому в качестве регулярной дани.

Напомним, что 19 февраля на Украине вступает в силу очередное продление военного положения и всеобщей мобилизации.