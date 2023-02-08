Байден в обращении к Конгрессу призвал навсегда запретить оборот штурмового огнестрельного оружия

Вашингтон, , 06:41 — REGNUM Запрет на оборот штурмового огнестрельного оружия призвал ввести президент США Джозеф Байден 8 февраля в своём обращении к Конгрессу с ежегодным посланием «О положении страны».

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нам необходимо запретить оборот штурмового оружия раз и навсегда», — указал Байден.

Американский лидер напомнил, что он возглавил борьбу за запрет штурмового оружия в 1994 году и добился его действия в течение десяти лет.

По словам Байдена, с введением запрета в стране прекратились случаи стрельбы и их не было всё то время, пока действовал запрет. Но как только республиканцы «позволили истечь сроку действия запрета», количество случаев массовой стрельбы выросло в три раза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден на фоне участившихся случаев массового расстрела людей призвал Конгресс одобрить законопроект, предполагающий запрет на продажу штурмового оружия и магазинов большой ёмкости.

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