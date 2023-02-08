Северокорейский лидер считает свою армию сильнейшей в мире

Пхеньян, , 06:45 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын выступил на торжественном приёме, посвящённом 75-летию Корейской народной армии (КНА), сообщает 8 февраля южнокорейское агентство «Рёнхап».

Ким Чен Ын Иван Шилов © ИА REGNUM

В своей речи Ким Чен Ын назвал КНА «самой сильной армией в мире».

«Для вечного мира, процветания и развития на этой земле мы, претерпев столько страданий и боли, создали великую и абсолютную силу», — сказал северокорейский лидер, явно намекая, на создание ракетно-ядерного оружия КНДР.

Ким Чен Ын перед торжественным приёмом вместе с дочерью посетил общежитие армейских генералов, где встретился с высшим командным составом вооружённых сил.

Напомним, что 8 февраля в Пхеньяне должен состояться большой военный парад.

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