Ким Чен Ын: в КНДР создана «великая и абсолютная сила»
Северокорейский лидер считает свою армию сильнейшей в мире
Пхеньян, 8 февраля, 2023, 06:45 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын выступил на торжественном приёме, посвящённом 75-летию Корейской народной армии (КНА), сообщает 8 февраля южнокорейское агентство «Рёнхап».
Иван Шилов ИА REGNUM
Ким Чен Ын
В своей речи Ким Чен Ын назвал КНА «самой сильной армией в мире».
«Для вечного мира, процветания и развития на этой земле мы, претерпев столько страданий и боли, создали великую и абсолютную силу», — сказал северокорейский лидер, явно намекая, на создание ракетно-ядерного оружия КНДР.
Ким Чен Ын перед торжественным приёмом вместе с дочерью посетил общежитие армейских генералов, где встретился с высшим командным составом вооружённых сил.
Напомним, что 8 февраля в Пхеньяне должен состояться большой военный парад.