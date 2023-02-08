Трамп призвал Байдена «успокоиться» из-за его послания Конгрессу США

Вашингтон, , 06:25 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп 7 февраля написал в своей соцсети Truth Social о том, что действующий глава Белого дома Джо Байден вел себя слишком эмоционально, выступая с обращением к Конгрессу США.

Трамп ) Иван Шилов © ИА REGNUM

Бывший американский лидер указал на то, что его преемник злится и кричит в микрофон, несмотря на свой образ примирителя. Трамп призвал обратиться к Байдену с просьбой «успокоиться».

Экс-президент также отметил, что действующий глава государства «слишком часто говорит «друзья».

Как сообщало ИА REGNUM, Джо Байден в своем послании к Конгрессу назвал специальную военную операцию России на Украине «испытанием на века» для США.