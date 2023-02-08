Москва, 8 февраля, 2023, 06:22 — ИА Регнум. Угрозу от смещения Аравийской плиты от Анатолийской при землетрясении в Турции оценила кандидат физико-математических наук, геофизик, сейсмолог Анна Люсина 8 февраля в беседе с РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

Как пояснила эксперт, из-за смещения Аравийской плиты (географически соответствует Аравийскому полуострову) от Анатолийской (континентальная тектоническая плита, которая почти вся расположена на территории Турции) на три метра произошёл сброс напряжения на одной части плиты. В итоге вся плита стала активной.

По словам Люсиной, произошло перераспределение напряжений, которое может привести к появлению новых землетрясений на довольно удалённых от изначального эпицентра подземных толчков территориях.

В свою очередь, исследователь Национального института геофизики и вулканологии и Национального центра исследований Гуидо Вентура указал, что надо наблюдать за афтершоками после землетрясений в Турции и отмечать «миграцию подземных толчков». По мнению учёного, землетрясения могут произойти в районе Мёртвого моря и на территории Ирака, но точнее это можно будет сказать лишь после наблюдения за сейсмоактивностью в регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что учёные назвали возможную причину мощного землетрясения в Турции.