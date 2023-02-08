Анкара, 8 февраля, 2023, 06:11 — ИА Регнум. Власти США впутали НАТО в конфликт на Украине для получения прибыли от продажи вооружений, а сами наблюдают за ситуацией издалека, написал обозреватель Тунджа Бенгин в статье для турецкой газеты Milliyet.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Он считает, Североатлантический альянс также можно назвать «банкнотной типографией Вашингтона». Кроме того, автор публикации подчеркнул, что действия США продолжают вовлекать Европу в противотечение с Россией, что увеличивает еще больше зависимость европейских стран от Вашингтона.

Бенгин приводит мнение турецкого бригадного генерала в отставке Наима Бабюроглу. Эксперт отмечает, что на США приходится 40% мирового рынка оружия, и в стране находятся 12 крупнейших компаний мирового военно-промышленного комплекса.

Он также напомнил, что с началом спецоперации на Украине Соединенные Штаты получили рекордную выручку от продажи вооружения. Генерал допустил, что продолжение поставок американского оружия в Европу может спровоцировать «схожую со Второй мировой войной новый глобальный конфликт».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января министр американских военно-морских сил Карлос дель Торо заявил, что затягивание специальной военного операции России на срок от 6 до 12 месяцев может создать угрозу для обороно-промышленного комплекса США.